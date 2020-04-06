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Пробную партию препарата от COVID-19 вскоре поставят в РФ

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© Pixabay

© Pixabay

Первая партия медицинского препарата, который хорошо зарекомендовал себя при лечении коронавирусной инфекции в Китае, на следующей неделе будет доставлена в Россию. В 2020 году планируется выпустить около 600 тысяч упаковок лекарства, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.

По словам Дмитриева, кроме инвестиций в перспективное китайское лекарство, планируется вложить средства в предприятия по производству аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования для борьбы с COVID-19.

«И даже думаем про онлайн-образование, например планируем инвестиции в компанию „Учи.ру“. Активно смотрим, где мы можем быть полезны именно в различных индустриях, связанных с борьбой с коронавирусом», — цитирует ТАСС слова главы РФПИ.

По данным РФПИ, препарат, о котором идет речь, рекомендовал глава Китайского национального центра развития биотехнологий Чжан Синьминь 17 марта. Он заявил журналистам, что эффективность нового лекарства при лечении COVID-19 доказана клиническими исследованиями в городах Ухань и Шэньчжэнь. Он снизил время нахождения коронавируса в организме пациентов с 11 до четырех дней и улучшил состояние пораженных легких у 91% пациентов.

Тем временем врачи назвали наиболее эффективное средство защиты от коронавируса.

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