Неизвестные разбили мемориальную доску Петлюре в Полтаве

Мемориальные доски в память о лидере украинских националистов Симоне Петлюре и участниках боев в Донбассе разбиты в ночь на 6 апреля в Полтаве. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным украинской полиции, все инциденты произошли в Киевском районе города в пределах нескольких кварталов. Мемориальная доска Петлюре находилась на стене жилой многоэтажки, построенной на месте дома, где когда-то жил лидер националистов. Памятные знаки в честь участников боев в Донбассе были установлены на зданиях городских школ.

«Если раньше били доски только участникам АТО, то на этот раз разбили и доску Симону Петлюре», — отметил в Facebook депутат Полтавского городского совета Вадим Ямщиков.



Возможно, действия неизвестных противников националистов стали ответом на продолжающуюся на Украине кампанию по борьбе с памятниками советского периода.