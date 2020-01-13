На Украине задумали снести «Легендарную тачанку» и «Девушку в шинели»

Памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели», установленные в городе Каховка в Херсонской области, являются символами тоталитарного режима и должны быть снесены в рамках «декоммунизации». С таким требованием обратился к городским властям Институт национальной памяти Украины. Мэр Андрей Дяченко встал на защиту монументов. Он считает, что горожане не простят подобного вандализма в отношении символов Каховки.

«На днях исполком получил письмо с жестким требованием снести „Легендарную тачанку“. Институт национальной памяти считает, что это самый масштабный памятник Херсонщины символизирует коммунистический тоталитарный режим и подлежит немедленной декоммунизации» — написал Дяченко в Facebook.

Судьбу символа Каховки городской совет будет решать на внеочередном заседании 16 января. Мэр пообещал «до последнего» биться за сохранение «Легендарной тачанки».

«16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника. Даже не так. Судьбу не просто памятника, а символа города. На 100% уверен, большинство каховчан встанут против декоммунизации „Тачанки“. Как мэр буду бороться за ее сохранение до последнего», — написал он.

По мнению мэра, инициатива снести памятники исходит от руководителя Института национальной памяти Антона Дробовича, назначенного действующим президентом Зеленским и партией «Слуга народа». Дяченко собирается обратиться к украинскому лидеру, губернатору области и народным депутатам, которым следует знать, что «каховчане не простят, если мы позволим утилизировать тачанку».

Памятник тачанке был воздвигнут в честь 50-летия Октябрьской революции в октябре 1967 года. Он напоминает о легендарных боях гражданской войны на Каховском плацдарме. Скульпторов, создававших монумент, консультировал командующий Первой конной армией Семен Михайлович Буденный.



Тачанку, получившую широкое распространение в кавалерии в годы гражданской войны и ставшую ее подлинным символом, отлили из бронзы на заводе «Монумент-скульптура» в Ленинграде. 60-тонная конструкция в разобранном виде была доставлена поездом в Каховку и установлена на кургане, специально подготовленном для этого. Во время боев 1920 года в этом месте находился командный пункт комдива красных Василия Блюхера.

«Легендарная тачанка» с детства знакома многим гражданам Советского Союза. Ее изображали на картинах, почтовых открытках, значках. Памятник давно стал символом Каховки. Он дал имя велогонке и мотофествалю, который проводится в городе с 2007 года.



Другой монумент, о котором говорится в письме Института национальной памяти Украины, также посвящен боям на Каховском плацдарме. Памятник «Девушка в шинели» символизирует героиню популярной песни Исаака Дунаевского на слова поэта Михаила Светлова. Она впервые прозвучала в кинокартине «Три товарища» в 1935 году. Многие граждане Страны Советов хорошо знали и любили эти строки:

Гремела атака, и пули звенели,

И ровно строчил пулемет…

И девушка наша проходит в шинели,

Горящей Каховкой идет…

«Дівчина в шинелі» впервые была установлена в Каховке в 1955 году. 4 ноября 1983 года в день 40-летия освобождения города от фашистских оккупантов на месте старого памятника установили новый. В постамент, на котором возвышается семиметровая девушка в шинели и буденовке, заложили капсулу с посланием потомкам, которые будут жить в 2000 году.



Тем временем на Украине собираются установить памятник лидеру националистов Степану Бандере.