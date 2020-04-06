Врач назвал наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

Одноразовые медицинские маски не защищают здоровых людей от коронавирусной инфекции, заявил телеведущий и врач Евгений Комаровский.

Он считает, что маски нужны только для предотвращения распространения вируса от заболевших.

При этом, по его мнению, здоровых людей маски не могут полностью защитить от инфекции.

Комаровский убежден, что наиболее эффективным средством защиты в период эпидемии является респиратор со сменными фильтрами.

«Он плотный. И воздух, который вдыхаем, проходит через фильтр», — цитирует доктора ФАН.

Ранее «Ридус» привел мнения разных ученых по поводу необходимости ношения медицинских масок в период пандемии коронавируса.