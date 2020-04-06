Мнение ученых: нужно ли носить маску в период эпидемии

Мнения по поводу ношения медицинских масок последнее время сильно разделились. Одни считают, что они нужны только больным, другие уверены, что всеобщее ношение масок поможет снизить риски заболевания коронавирусом.

На прошлой неделе правительства некоторых стран заявили своим жителям, что ношение масок — это бесполезная мера борьбы с COVID-19. Однако сразу после массового отказа от масок в этих странах число смертей стремительно росло, что вызвало гнев и замешательство людей, которые начали обвинять своих политических лидеров в распространении ложной информации.

Например, в США президент Дональд Трамп в пятницу призвал всех американцев носить маску, когда они покидают дом. Однако позже Трамп сказал, что сам носить маску не будет. Такое двойственное отношение к проблеме взволновало многих американцев.

Хотя ношение масок было широко распространено в Азии с самого начала эпидемии, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и многочисленные правительства настаивали на том, что их должны носить только лица, осуществляющие уход, и сами больные.

Эта позиция была рассмотрена как способ защитить сокращающиеся запасы хирургических и обычных медицинских масок, которые быстро пропадали из аптек и супермаркетов. Если смотреть на это в Азии, где ношение масок в сезон гриппа является нормальным явлением, западное нежелание казалось совершенно непонятным.

Профессор К. К. Ченг, специалист по общественному здравоохранению в Бирмингемском университете в Великобритании, решительно выступающий за их использование, заявил, что ВОЗ пересматривает свои руководящие указания.

Большая ошибка в США и Европе заключается в том, что люди не носят маски. Эксперты сходятся во мнении, что медицинские маски не являются надежным способом предотвращения коронавирусной инфекции. Людям, инфицированным вирусом, у которых еще не проявились симптомы, тоже необходимо носить защиту. Но откуда вы знаете, что вы уже заразились? Это может произойти в любой момент, но до первых симптомов без маски вы можете заразить своих соседей, посетителей аптек и магазинов, — говорит профессор.

Билл Де Блазио, мэр Нью-Йорка, где зарегистрировано большое количество случаев заражения, сказал, что жители должны закрывать свои лица, когда они выходят. Это может быть шарф, бандана, платок или медицинская маска.

Немецкое агентство по контролю заболеваний также призвало немцев носить самодельные маски. Глава Института Коха Лотар Уилер сказал, что маски могут помочь защитить других, но они не помогают защитить самого владельца:

Это лучше, чем ничего. Вы носите маску, чтобы сдержать капли, которые распространяются во время кашля или чиханья. Если под рукой нет маски, то кусок ткани может ее заменить. Это не идеально, но это гораздо лучше, чем ничего.

Как видите, мнения о ношении масок сильно разнятся, хотя официальные источники, например ВОЗ или Роспотребнадзор, все еще не настаивают на всеобщем ношении масок.

