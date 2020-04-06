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Сын Надежды Бабкиной подтвердил, что певицу проверяют на коронавирус

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В СМИ появилась информация о том, у народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в больницу она попала еще 1 апреля из-за проблем с сердцем, но в итоге у нее диагностировали пневмонию.

По данным паблика, тест на COVID-19 оказался положительным.

В беседе с РЕН ТВ сын Бабкиной Данила Заседателев подтвердил, что у его 70-летней матери взяли тест на коронавирус, однако о результатах анализа ему пока не сообщили.

Ранее коронавирус был обнаружен у знаменитого певца Льва Лещенко. Сегодня, 6 апреля, его выписали.

В числе зараженных COVID-19 оказался и оперный певец Пласидо Доминго.

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