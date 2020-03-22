Пласидо Доминго сообщил, что заразился коронавирусом

Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго сообщил в Facebook о том, что у него диагностировали коронавирус.

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19», — написал он.

Артист также информировал, что находится на самоизоляции вместе с семьей.

По его словам, у него кашель и лихорадка.

«Я прошу всех быть предельно осторожными, чаще мыть руки, держаться на положенном расстоянии от других и оставаться по возможности дома», — обратился к своим поклонникам 79-летний певец.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился популярный британский актер Идрис Эльба. Позже заразилась и его жена, отказавшаяся от изоляции.

Коронавирус был обнаружен и у кинозвезды Ольги Куриленко.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 во всем мире составило 319 тысяч, умерли 13685 человек, выздоровели 96 тысяч.