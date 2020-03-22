найти ×
   
  • USD -2.11
    78.04
  • EUR -3.11
    84.16
СохранитьСохранено0
×

206644

Пласидо Доминго сообщил, что заразился коронавирусом

Small f1a6d446e0
© imago images/Future Image/TASS

© imago images/Future Image/TASS

Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго сообщил в Facebook о том, что у него диагностировали коронавирус.

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19», — написал он.

Артист также информировал, что находится на самоизоляции вместе с семьей.

По его словам, у него кашель и лихорадка.

«Я прошу всех быть предельно осторожными, чаще мыть руки, держаться на положенном расстоянии от других и оставаться по возможности дома», — обратился к своим поклонникам 79-летний певец.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился популярный британский актер Идрис Эльба. Позже заразилась и его жена, отказавшаяся от изоляции.

Коронавирус был обнаружен и у кинозвезды Ольги Куриленко.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 во всем мире составило 319 тысяч, умерли 13685 человек, выздоровели 96 тысяч.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году
14017682читать позжечитаю позже
Технологии
Alphabet отказался от проекта «энергетического змея» Makani
501114читать позжечитаю позже

главное


Животные
Спорт
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии

Дополнительные проблемы создали стюарды, бросившиеся его ловить.

6212333читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

18643918читать позжечитаю позже