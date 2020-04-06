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Медицинские маски в Москве начали продавать в киосках «Мороженое»

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© Facebook

© Facebook

Один из главных дефицитов современности — медицинские маски — появились в Москве в самых различных торговых точках. Несмотря на то, что средства защиты теперь могут продавать лишь специализированные организации с соответствующими лицензиями, их выставляют даже в уличных ларьках «Мороженое». При этом продавцы довольно нервно реагируют на попытки их сфотографировать.

«Кому война, а кому бизнес. Продавщица выбежала с кулаками, когда увидела, что я снимаю продажу масок по 50 рублей за одну штуку», — написал автор публикации в Facebbok.

По словам автора публикации, этот киоск мороженого установлен на Ленинградском проспекте. В комментариях к записи отметили, что это — не самая высокая цена и не единственное место продажи масок в Москве.

Тем временем в Турции государство будет бесплатно рассылать гражданам по почте пять медицинских масок еженедельно.

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