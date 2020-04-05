В Турции будут бесплатно выдавать по пять масок в неделю

Каждый гражданин Турции будет бесплатно получать по пять медицинских масок в неделю. Средства защиты от коронавирусной инфекции станут доставлять по почте, заявил глава управления по связям администрации президента страны Фахреттин Алтун.

Раздача не затронет тех, кто моложе 20 и старше 65 лет, поскольку им запрещено выходить на улицу указом президента страны Тайипа Эрдогана. Этим же документом предписано появляться в общественных местах только в масках.

«По распоряжению президента гражданам в возрасте от 20 от 65 лет будут раздаваться маски. Каждому гражданину Турции, который заполнит соответствующую форму на сайте, будут доставляться по почте пять масок в неделю», — цитирует РИА Новости заявление турецких властей.

В сообщении не сказано, являются ли средства защиты одноразовыми.

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