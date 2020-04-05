найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

106145

В Турции будут бесплатно выдавать по пять масок в неделю

Small 270d252170
© Pixabay

© Pixabay

Каждый гражданин Турции будет бесплатно получать по пять медицинских масок в неделю. Средства защиты от коронавирусной инфекции станут доставлять по почте, заявил глава управления по связям администрации президента страны Фахреттин Алтун.

Раздача не затронет тех, кто моложе 20 и старше 65 лет, поскольку им запрещено выходить на улицу указом президента страны Тайипа Эрдогана. Этим же документом предписано появляться в общественных местах только в масках.

«По распоряжению президента гражданам в возрасте от 20 от 65 лет будут раздаваться маски. Каждому гражданину Турции, который заполнит соответствующую форму на сайте, будут доставляться по почте пять масок в неделю», — цитирует РИА Новости заявление турецких властей.

В сообщении не сказано, являются ли средства защиты одноразовыми.

Тем временем представитель ВОЗ назвал главные симптомы заболевания COVID-19.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве
27133098читать позжечитаю позже
Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
8214553читать позжечитаю позже

главное


История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

20038270читать позжечитаю позже

Общество
COVID-19 может вызвать появление биологических паспортов02 апреля

Мир не сразу станет прежним после пандемии, считают в Deutsche Bank.

1014994читать позжечитаю позже