Арест угрожает москвичу, задержанному во время прогулки с собакой

Москвича Иисуса Воробьева, задержанного полицией во время прогулки с собакой на Патриарших прудах, могут арестовать.

Об этом сообщил ТАСС сам Воробьев. Он также подробно рассказал о произошедшем.

«Меня задержали полицейские, когда я гулял с собакой. Они заявили, что в этом месте гулять с ней нельзя», — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в сквере Патриарших прудов сейчас ремонтируют ресторан, там ходят рабочие и ни у кого это не вызывает никаких претензий.

Воробьев добавил, что в настоящий момент он находится в ОМВД Пресненский, где ему заявили, что составляют в отношении него протокол по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» и что ему грозит арест.

При этом на опубликованных в Сети кадрах задержания москвича видно, что все его неповиновение заключалось в том, что он не хотел оставлять собаку одну на улице. После этого полицейский грубо затолкал Воробьева в машину.

К счастью, как потом выяснилось, собаку позже забрала жена задержанного.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов полагает, что во время задержания сотрудники повели себя непрофессионально и, возможно, превысили свои должностные полномочия. В связи с этим Бурматов обратился к главе столичного МВД и прокурору Москвы с просьбой провести служебную проверку, пишет агентство.