Пандемия: остались ли на свете уголки без коронавируса

Еще около трех месяцев назад территория, пораженная коронавирусом, была ограничена Китаем. Ни одного случая за пределами страны, где он появился, зафиксировано не было. Но 13 января, COVID-19 стала глобальной проблемой. Первый больной был зарегистрирован в Таиланде. Затем зараза проникла в Японию, Южную Корею и Соединенные Штаты. Ручейки в разных частях света слились, и началось наводнение. Сейчас от Непала до Никарагуа инфицировано более миллиона человек, растет число погибших, переполняются больницы. Остались ли на Земле места свободные от коронавирусной инфекции?

По мнению обозревателей «Би-би-си», такие места существуют. Возможно. Но ненадолго.

Членами ООН являются 193 страны. По состоянию на 2 апреля лишь 19 из них не сообщили ни об одном случае заболевания COVID-19, если верить данным американского Университета Джона Хопкинса. Это: Коморские острова, Кирибати, Лесото, Малави, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Северная Корея, Палау, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Южный Судан, Таджикистан, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Вануату и Йемен.

По мнению ряда экспертов, некоторые страны скрывают зарегистрированные случаи заражения или просто не диагностируют болезнь. К таким, скорее всего, можно отнести абсолютно закрытую КНДР и пострадавший от войны Йемен. Однако существуют государства, куда вирус, возможно, пока не попал. Большинство из них — небольшие острова, куда редко добираются туристы. По данным ООН, в семи из десяти наименее посещаемых мест мир COVID-19 нет. Отдаленность от мира обеспечивает идеальную самоизоляцию.

Однако президент одной из таких стран не удовлетворен текущей ситуацией. По его словам, коронавирус уже вызвал чрезвычайное положение в государстве. Речь идет о Науру.

Науру

Науру находится в Тихом океане, почти в 320 километрах от ближайшего острова — Банаба, являющегося частью Кирибати. Ближайший «крупный» город, куда летают прямые международные рейсы — Брисбен. Он — в четырех тысячах километрах к юго-западу. Меньшей территорией среди всех членов ООН располагает только Монако, а меньшим населением — Тувалу. В Науру проживает десять тысяч человек. По данным агентств, сюда ежегодно приезжает лишь 160 туристов.

Можно предположить, что столь отдаленное место не нуждается в особой защите. Но здесь всего одна больница, в которой нет кондиционеров, и не хватает медсестер. Науру не может рисковать. Уже 2 марта путешественникам запретили приезжать сюда из Китая, Южной Кореи и Италии. Через пять дней в список попал Иран. В середине марта авиакомпания Nauru Airlines приостановила полеты на Фиджи, Кирибати и Маршалловы острова. Единственный оставшийся рейс в Брисбен сократили с трех раз в неделю до одного раза в две недели. Все местные жители, вернувшиеся из Австралии, были отправлены на 14 дней в карантин в местных отелях. Такая же участь здесь ждет любого приезжего.

«Мы держим всех на границе. Мы используем в качестве границы наш аэропорт», — заявил президент Науру Лайонел Энгимеа.

Находящихся в карантине проверяют на наличие симптомов каждый день. Когда у некоторых поднялась температура, их изолировали и взяли анализ на COVID-19. Тесты отправили в Австралию, но все результаты оказались отрицательными.



По словам президента, жители страны «спокойны и собраны», хотя и переживают из-за кризиса. Что касается его самого, он благодарен другим странам за их помощь — особенно Австралии и Тайваню, с которыми Науру имеет давние дружеские отношения.

Лайонел Эйнгимеа знает, что остальному миру не так повезло, но Науру пытается сохранить «нулевой результат» по коронавирусу.

«Каждый раз, когда мы смотрим на карту, создается впечатление, что в мире произошла вспышка кори — повсюду красные точки. Но мы верим, что наши молитвы помогут всем другим народам пережить эти трудные времена», — сказал президент островного государства.

Науру — не единственная маленькая тихоокеанская страна, объявившая чрезвычайное положение из-за коронавируса. То же самое сделали Кирибати, Тонга и Вануату. По мнению доктора Колина Тукуитонга, уроженца острова-государства Ниуэ в южной части Тихого океана, это правильная политика.

«Без сомнения, лучший выбор — не допустить жертв. Потому что, если вирус проникнет к ним, они пропадут», — заявил он.



Доктор Тукуитонга сейчас находится в Новой Зеландии. Он эксперт по общественному здравоохранению, бывший комиссар Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а сейчас является деканом медицинской школы в Оклендском университете.

В этих странах нет надежных систем здравоохранения. Они маленькие, хрупкие, у многих нет даже кондиционеров. Если вспышка случится, она уничтожит все население, которое и так не отличается крепким здоровьем, считает доктор.

«Во многих из этих мест высокий уровень диабета, болезней сердца и заболеваний грудной клетки — все эти состояния ассоциируются с более тяжелой формой COVID-19», — подчеркнул он.

Если бы серьезная вспышка коронавируса произошла бы в какой-либо из малых тихоокеанских стран, им пришлось бы отправлять своих больных граждан за рубеж. Но это легче сказать, чем сделать, когда государства закрыли свои границы, поэтому карантин должен быть крайне жестким.

Малави

Большинство стран, в которых нет случаев заболевания COVID-19, являются островами. Но некоторые все же имеют сухопутные границы. Такова Малави — не имеющая выхода к морю страна в Восточной Африке с населением 18 миллионов человек. Здесь пока тоже не зафиксировано ни одного случая, но власти не сидят сложа руки.

В стране уже объявлено «состояние бедствия», закрыты школы и отменены все визы, выданные до 20 марта. По словам эксперта по общественному здравоохранению Ливерпульской школы тропической медицины доктора Питера Макферсона, в государстве идет ускоренное тестирование на вирус. Большую ценность имела пара недель, потраченных на подготовку. Теперь есть уверенность, что с приходом коронавируса удастся справиться.



«Мы были очень серьезно затронуты эпидемией ВИЧ за последние 30 лет, а также пандемией туберкулеза», — подчеркнул Макферсон.

Опыт эффективных ответных мер и программ общественного здравоохранения на районном уровне должен помочь в борьбе с коронавирусом. Вопрос не в том, случится ли это. Вопрос в том, когда это произойдет. Опыт показывает, что COVID-19 придет в каждую страну, уверен он.

Где же на самом деле то место в мире, куда коронавирус доберется в последнюю очередь?



«Вероятно, это будут южные районы Тихого океана, очень отдаленные острова. Я поставил бы на это деньги. Но в нашей глобализированной экономике я не уверен, что хоть кто-нибудь избежит такого инфекционного заболевания», — заявил профессор демографии и эпидемиологии из Университета Саутгемптона Энди Татем.

По его словам, даже такие далекие страны как Науру не смогут держаться вечно. Большинство из них живут за счет импорта из-за рубежа — продуктов питания, товаров или туризма. Они не смогут полностью заблокироваться навсегда. Тем более, что пик пандемии еще не пройден.

«Нам придется жить с этим вирусом в течение какого-то времени», — подчеркнул ученый.