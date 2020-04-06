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Тигрица заразилась COVID-19 в зоопарке США

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Положительный результат на COVID-19 дал тест малайской тигрицы Нади из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке. Кроме нее могут быть заражены еще шесть крупных кошек. По данным американских медиков, в стране пока не зафиксировано ни одного случая передачи коронавирусной инфекции человеку от животных, успокаивают местные СМИ.

Сотрудники зоопарка опасаются, что кроме четырехлетней Нади коронавирус мог попасть в организм ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов. Их тесты еще не проверены. У животных — сухой кашель, но медики уверяют, что скоро они поправятся.

Крупные представители семейства кошачьих немного потеряли аппетит, но сохранили бодрость. Пока медики не знают, как организм животных реагирует на COVID-19.

Ветеринары отмечают, что здоровье Нади проверили «с большой осторожностью». Есть надежда, что данное исследование поможет понять природу коронавируса.

Тем временем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона экстренно госпитализировали из-за коронавируса. Его подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.

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