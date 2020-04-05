В ВОЗ назвали главные симптомы COVID-19

Высокая температура является основным симптомом заражения COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в материале телеканала «Россия 1».

«Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — отметила Харрис.

По ее словам, пациенты вспоминали о своих ощущениях и рассказали, что просыпались «посреди ночи в помутнении». Самочувствие было ужасным. Люди просто не понимали, что происходит, после этого возникало чувство озноба.

Харрис подчеркнула, что с подобными симптомами сталкиваются более 90% заболевших COVID-19.

Тем временем лишь 24% россиян допускают возможность заражения коронавирусной инфекцией.