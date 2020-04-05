Лишь 24% опрошенных россиян допускают вероятность заразиться коронавирусом

По результатам опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), лишь 24% россиян допускают возможность заражения коронавирусом.

При этом боятся заразиться 60% опрошенных, большинство которых составляют женщины, студенты и безработные.

Свое согласие соблюдать карантин в качестве меры профилактики выразили 90% респондентов, приводит данные опроса газета «Известия».

Издание отмечает, что по мнению вирусологов, россияне недостаточно информированы о COVID-19. Эксперты оценивают уровень осведомленности лишь в 8%.

Специалисты также полагают, что граждане РФ часто заблуждаются, принимая на веру заявления о том, что коронавирус якобы погибает при температуре выше 26 градусов, или о том, что инфекция представляет наибольшую опасность для детей.

Вирусологи считают, что лишь 68% россиян знакомы с правилами поведения при наличии симптомов COVID-19. При этом эксперты положительно оценивают тот факт, что большинство россиян (64%) смотрят на ситуацию с оптимизмом и верят, что вскоре все изменится к лучшему.

Как сообщал «Ридус», опрос выявил заблуждение большинства россиян в том, что алкоголь защищает от коронавируса.

За последние сутки в России выявлены 658 инфицированных, двое заболевших скончались, 22 человека выздоровели. Всего в стране зарегистрировано 5 389 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 человек, выздоровели — 355.