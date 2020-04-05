Британец развлек соседей игрой в бинго во время карантина

Житель города Болтон на северо-западе Англии нашел забавный способ избавиться от одиночества и скуки во время самоизоляции из-за COVID-19. Он организовал для своих соседей коллективную игру в бинго, установив на участке специальный автомат и колонки. Карточки лото массовик-затейник разместил в почтовых ящиках каждого дома на улице. Вместо денег призами стали предметы первой необходимости, среди которых — макароны и рулоны туалетной бумаги.

«Это было действительно весело, на всей улице к нам решили не присоединяться только трое. Было немного темно, но люди даже развели небольшие костры на своих участках», — рассказал автор проекта — Аарон Дэвидсон.

По его словам, призы были шуточными. Кроме его туалетной бумаги и спагетти добровольцы раздали детям сладости и бутылки с газировкой. Даже после окончания игры люди смеялись и шутили.



Инициатива имела успех, поскольку многие пожилые болтонцы тоскуют в одиночестве. Игра заставила всех пообщаться. Аарон также выступил в роли диджея. Раскладывая карточки по почтовым ящикам, он призвал соседей выбирать песни и потом включал их через большие громкоговорители, установленные на участке.

«Это первый раз, когда я обращаюсь к соседям на моей улице, но мы собираемся сделать игру традицией, если погода останется хорошей», — цитирует слова Дэвидсона Manchester Evening News.

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