На греческом острове Миконос из-за COVID-19 ввели комендантский час

Жесткие меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ввели на популярных у туристов греческих островах Миконос и Санторини. На первом власти объявили комендантский час, на втором остановлены практически все строительные работы. Об этом сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.

Как пишет РИА Новости, на Миконосе уже выявлены два случая заражения. Положительный результат на COVID-19 дали тесты 42-летней художницы, которая писала иконы в местном монастыре, и у ее знакомой — 69-летней женщины. Начата проверка всего монастыря.

Жителям Миконаса с 6 апреля запретили передвижение с восьми часов вечера до восьми утра. Комендантский час введен на 14 дней. Муниципалитеты взяли на себя помощь нуждающимся. Ограничено число участников церемоний похорон, браков и крещения. Временно запрещено заниматься физкультурой на воздухе, усилены меры на рынках и в супермаркетах. Выгуливать домашних животных можно в течение 15 минут вокруг дома.

На Санторини приостановили строительство. В ближайшие 30 дней будут проводиться лишь необходимые общественные работы: реконструкция единственного порта, восстановление дороги к нему, аэропорту и вулканической кальдере.

По последним данным, в Греции выявлено 1735 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли 73 пациента.

Тем временем в Италии впервые снизилось число госпитализированных с коронавирусом.