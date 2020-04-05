Впервые с 19 марта в Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

В Италии снизилось число госпитализированных с коронавирусом. Это произошло впервые с начала эпидемии.

Кроме того, число жертв выросло за сутки на 525 и достигло 15887.

По словам главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, в последний раз рост меньше 600 умерших за сутки регистрировался 19 марта.

Накануне в Италии был зарегистрирован 681 летальный исход, днем ранее умерли 776 человек.

«На сегодня инфицированы 91246 человек, с ростом в сравнении со вчерашним днем на 2972 человека», — приводит слова Боррелли РИА Новости.

Он напомнил, что на прошлой неделе рост новых случаев не опускался ниже 3,5 тысяч за сутки.

Боррелли также сообщил, что число выздоровевших достигло 21815, за день оно выросло на 819 человек.

По данным Worldometer, во всем мире коронавирусом заразились 1245347 человек, скончались 67914, а выздоровели 256541.

Италия занимает первое место по числу летальных исходов, однако по числу заражения COVID-19 ее обогнали США (323568) и Испания (130759).

В России за последние сутки выявлены 658 инфицированных, двое заболевших скончались, 22 человека выздоровели. Всего в стране зарегистрировано 5 389 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 человек, выздоровели — 355.

