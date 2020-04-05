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Дом в Орехово-Зуево восстановят за полгода после взрыва газа

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На восстановление многоэтажного дома в Орехово-Зуево, где 4 апреля взорвался газ, и обрушились несколько квартир, уйдет полгода. На это время жильцов аварийных подъездов отселят в пансионат. Семьям погибших и пострадавших в результате катастрофы выплатят материальную помощь, заявила пресс-служба местной администрации.

«Дом после экспертизы будет восстановлен в ближайшие шесть месяцев», — сказано в сообщении.

Аварийными признаны первый и второй подъезды дома на улице Гагарина, где произошел взрыв. Решение выделить средства на ремонт приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации городского округа. Жильцов третьего и четвертого подъездов пустят в их квартиры после разбора завалов.

Семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч. В соответствии с законом Московской области, министерство социального развития выделит на первую помощь пострадавшим членам семьи до 30 тысяч рублей каждому и до 50 тысяч рублей одиноким.

По словам главы муниципалитета Геннадия Панина, жителям первого и второго подъездов выплатят полную сумму, третьего и четвертого — в зависимости от размера ущерба.

В результате взрыва газа в многоэтажном доме по улице Гагарина в Орехово-Зуево 4 апреля погибли трое. Четырех жильцов направили в больницы. По предварительной информации, причиной аварии стала утечка газа и неосторожное обращение с газовым оборудованием.

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