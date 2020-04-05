Власти Орехово-Зуево решили восстановить дом, где произошел взрыв газа

Жилой пятиэтажный дом в подмосковном городе Орехово-Зуево, где 4 апреля произошел взрыв бытового газа, решили восстановить.

На ремонт будут выделены необходимые средства, сообщает администрация городского округа в Instagram.

«1-й и 2-й подъезды признаны аварийными, но подлежат восстановлению», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жильцы 3-го и 4-го подъездов смогут вернуться домой сразу же после завершения работ по разбору завалов.

Как отмечает ТАСС, в результате взрыва обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этажи, полностью или частично разрушены десять квартир в первом и во втором подъездах. Всего из дома, где в 80 квартирах зарегистрированы 155 человек, были эвакуированы 200 человек.

По предварительной версии, причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир, однако также рассматриваются такие версии, как утечка газа и неосторожное обращение с оборудованием.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли три человека, еще шестеро пострадали. По некоторым данным, в квартире, где произошел взрыв, проживал 35-летний Дмитрий Л. вместе с сожительницей. Согласно имеющейся информации, ранее он был судим.