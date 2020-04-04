найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

-3010779

Правительство выделило 10,8 млрд рублей на премии медперсоналу

Small f1a6d446e0
© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Правительство РФ решило премировать медицинских работников за особые условия труда и дополнительную нагрузку на фоне пандемии коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

На эти цели кабмин выделил 10,8 млрд рублей, приводит ее слова газета «Известия».

Ранее правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда более 320 млн рублей для стимулирующих выплат медперсоналу. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как отмечает издание, накануне президент РФ Владимир Путин отдал ряд поручений правительству по борьбе с коронавирусной инфекцией. В том числе глава государства поручил выделить из федерального бюджета средства на стимулирующие выплаты медработникам.

Накануне стало известно, что правительство РФ выделило МИДу 500 млн рублей на организацию пребывания за границей россиян, лишившихся возможности вернуться на родину из-за приостановки всех международных рейсов в России.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
COVID-19 может вызвать появление биологических паспортов
1014769читать позжечитаю позже
Погода
«Жаркое лето 2020-го»: ждет ли нас повторение кошмара десятилетней давности
3021097читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине

Осталось придумать, как использовать запасы гречи.

4010329читать позжечитаю позже

Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети13 декабря 2019

Особенно в восторге от него дети.

30528982читать позжечитаю позже