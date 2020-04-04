Правительство выделило 10,8 млрд рублей на премии медперсоналу

Правительство РФ решило премировать медицинских работников за особые условия труда и дополнительную нагрузку на фоне пандемии коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

На эти цели кабмин выделил 10,8 млрд рублей, приводит ее слова газета «Известия».

Ранее правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда более 320 млн рублей для стимулирующих выплат медперсоналу. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как отмечает издание, накануне президент РФ Владимир Путин отдал ряд поручений правительству по борьбе с коронавирусной инфекцией. В том числе глава государства поручил выделить из федерального бюджета средства на стимулирующие выплаты медработникам.

Накануне стало известно, что правительство РФ выделило МИДу 500 млн рублей на организацию пребывания за границей россиян, лишившихся возможности вернуться на родину из-за приостановки всех международных рейсов в России.