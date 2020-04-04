Жителю Оренбурга дали семь суток за повторное нарушение режима самоизоляции

Суд Ленинского района Оренбурга назначил местному жителю наказание в виде административного ареста на семь суток за повторное нарушение режима самоизоляции.

Как сообщает региональное УМВД, после сделанного ему замечания мужчина был во второй раз замечен полицейскими вдалеке от своего дома.

Таким образом, житель Оренбурга повторно нарушил режим самоизоляции, который действует в регионе с 1 апреля. Согласно введенным требованиям, можно выходить только в ближайший магазин и аптеку, а также выгуливать домашних животных, приводит сообщение РИА Новости.

Ранее «Ридус» писал о том, что житель Тюмени нашел хитроумный способ заработать на самоизоляции, используя при этом своего домашнего питомца. Хозяин собаки стал сдавать ее в аренду соседям, чтобы они могли выйти на улицу, не нарушая условий карантина.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, устанавливающий штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. Согласно документу, нарушителей будут штрафовать на четыре тысячи рублей, а при повторном правонарушении — на пять.

