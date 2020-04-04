найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

-107411

Жителю Оренбурга дали семь суток за повторное нарушение режима самоизоляции

Small f1a6d446e0
© freepik.com

© freepik.com

Суд Ленинского района Оренбурга назначил местному жителю наказание в виде административного ареста на семь суток за повторное нарушение режима самоизоляции.

Как сообщает региональное УМВД, после сделанного ему замечания мужчина был во второй раз замечен полицейскими вдалеке от своего дома.

Таким образом, житель Оренбурга повторно нарушил режим самоизоляции, который действует в регионе с 1 апреля. Согласно введенным требованиям, можно выходить только в ближайший магазин и аптеку, а также выгуливать домашних животных, приводит сообщение РИА Новости.

Ранее «Ридус» писал о том, что житель Тюмени нашел хитроумный способ заработать на самоизоляции, используя при этом своего домашнего питомца. Хозяин собаки стал сдавать ее в аренду соседям, чтобы они могли выйти на улицу, не нарушая условий карантина.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, устанавливающий штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. Согласно документу, нарушителей будут штрафовать на четыре тысячи рублей, а при повторном правонарушении — на пять.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
4010329читать позжечитаю позже
Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
8214553читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Роспотребнадзор: как покупать продукты во время пандемии

Правила поведения в магазине и при дистанционной покупке.

4021173читать позжечитаю позже

Советы
Погода в доме: как не разругаться с семьей в пух и прах, сидя на карантине02 апреля

Чтобы не было желания уехать друг от друга подальше и не видеться пару лет.

4016710читать позжечитаю позже