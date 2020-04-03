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Житель Тюмени решил заработать на самоизоляции с помощью собаки

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© pixabay.com

© pixabay.com

Житель Тюмени нашел хитроумный способ заработать на самоизоляции, используя при этом своего домашнего питомца.

Хозяин собаки стал сдавать ее в аренду соседям, чтобы они могли выйти на улицу, не нарушая условий карантина.

Как рассказал URA.RU инсайдер, знакомый с ситуацией, соседям, с которыми у тюменца хорошие отношения, он сдает собаку за 250 рублей в час. С тех, с кем у него отношения похуже, он запрашивает уже 500 рублей, а с незнакомых людей — 1000 рублей и документ (паспорт или права) в залог.

По словам собеседника издания, пока спрос на собаку небольшой, поскольку условия карантина не слишком строгие. Однако он предположил, что при ужесточении режима самоизоляции и введении пропусков интерес к такому предложению может возрасти.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Калуге полицейский потребовал от местной жительницы продемонстрировать содержимое ее пакетов. Как сообщает женщина, патрульный остановил ее, чтобы проверить, не нарушает ли она режим самоизоляции, однако, по ее мнению, зашел слишком далеко.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, устанавливающий штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. Согласно документу, нарушителей будут штрафовать на четыре тысячи рублей, а при повторном правонарушении — на пять.

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