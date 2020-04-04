Как Олег Сирота делает сыр в условиях самоизоляции

За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 582 россиянина. Таким образом, количество заболевших составляет сегодня 4 тысячи 731 человек. В общем, вирус — не шутка, и объявленный президентом Владимиром Путиным выходной месяц вполне оправдан.

Однако, как уже писал «Ридус», далеко не все отечественные предприятия могут приостановить деятельность или перевести своих сотрудников на удалённый режим работы. Речь прежде всего идет о компаниях, занятых в сфере жизнеобеспечения.

К таким предприятиям относится и знаменитая сыроварня Олега Сироты. Наш корреспондент побеседовал с предпринимателем и узнал, как он организовал работу своих сотрудников в разгар эпидемии коронавируса.

Наша задача — обеспечивать продуктами питания москвичей и жителей Подмосковья. У нас порядка ста тысяч клиентов. Так что полностью остановить предприятие мы не можем. Конечно, некоторых сотрудников мы перевели на удаленный режим, но перевести на удаленку весь персонал у нас возможности нет. Основная масса работников у нас занимается доением коров, расфасовкой сыра и развозкой его по адресам наших клиентов. Мы организовали доставку по предварительному заказу, поскольку многие торговые точки сейчас закрыты — рассказал Сирота.

По словам Олега, занятые непосредственно производством сыра сотрудники переведены практически на «казарменный режим».

«У нас в деревне есть дом и квартира. Там наши сотрудники и проживают. Каждый день их забирает машина, отвозит на работу и обратно. Поэтому эти люди тоже, можно сказать, находятся в самоизоляции. Часть работников живут непосредственно на сыроварне. А водители и продавцы вооружены у нас масками, перчатками и антисептиками, чтобы обезопасить себя и окружающих. Как только эпидемия пойдет на спад, казарменный режим закончится», — заключил сыровар.

Ранее «Ридус» писал, как сыры камамбер и бри производят в России.