Как работают предприятия жизнеобеспечения в разгар эпидемии коронавируса

В связи с эпидемией коронавируса в России введен режим всеобщей самоизоляции. Многие компании прекратили всякую деятельность или перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Однако далеко не все производства могут себе это позволить. Есть предприятия, где присутствие людей на рабочих местах обязательно. Речь прежде всего идет о предприятиях жизнеобеспечения и транспортных компаниях. Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев рассказал в интервью «Ридусу», как на таких предприятиях обеспечивается безопасность работников в период пандемии.

«Меры по обеспечению безопасности сотрудников введены на каждом предприятии, где присутствие людей на рабочих местах необходимо. При входе каждому сотруднику измеряют температуру. А еще каждые три часа проводят дезинфекцию помещений: обрабатывают поверхности специальными растворами. Правда, сначала были проблемы по приобретению этих растворов. Но сейчас они, можно сказать, решены. Переведены на удаленную работу все административные службы: бухгалтерии, проектные отделы и так далее. Были вопросы с оплатой больничных листов. Не все, к сожалению, знают, где можно взять больничный лист, как получить выплаты. Стараемся информировать», — сказал Антонцев.

Также, по его словам, сотрудники обеспечиваются индивидуальными средствами защиты: медицинскими масками, перчатками и антисептиками.

Но есть проблемы. В стране дефицит медицинских масок. Их приобрести очень трудно. Поэтому маски прежде всего выдают людям, которые обеспечивают пропускной режим. Но главное, на мой взгляд, не столько наличие маски, сколько соблюдение дистанции. Нужно избегать скученности. И соблюдать, разумеется, правила личной гигиены, — заключил Михаил Антонцев.

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных выросло до 2777 человек.

25 марта Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. В своей речи глава государства анонсировал целый ряд мер, направленных на то, чтобы максимально обезопасить россиян в разгар эпидемии.