Собянин объяснил москвичам правила передвижения на автомобилях

В Москве не вводятся ограничения на поездки на машинах в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом он уточнил, что такие поездки не должны быть массовыми.

«Если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, ради бога. Но это не должно быть массовое катание», — цитирует градоначальника РИА Новости.

Собянин заверил, что интеллектуальная транспортная система Москвы позволяет отследить за каждым автомобилем. «Либо катается без конца по городу, либо от дома до работы и обратно», — пояснил он.

Накануне Собянин подписал указ, устанавливающий штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. Согласно документу, нарушителей будут штрафовать на четыре тысячи рублей, а при повторном правонарушении — на пять.



Напомним, что введенный 29 марта мэром Москвы Сергеем Собяниным режим самоизоляции предполагает, что москвичи должны ходить за продуктами в ближайшие от дома магазины или ездить за ними на автомобиле.



В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ с просьбой объяснить гражданам, что они при самоизоляции могут посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома.

