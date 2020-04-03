В Минпромторге уточнили, что россиянам можно посещать отдаленные магазины
- 03 апреля 2020, 20:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ с просьбой объяснить гражданам, что они при самоизоляции могут посещать крупные супермаркеты, удаленные от дома.
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — говорится в письме министра, которое имеется в распоряжении ТАСС.
Мантуров пояснил, что такая мера необходима для снижения высокой концентрации покупателей в магазинах у дома, пишет агентство.
Кроме того, ведомство поручило регионам создать необходимые условия для функционирования торговых сетей, снабжающих население продовольствием и товарами первой необходимости, а также интернет-торговли.
По словам Мантурова, необходимо обеспечить полноценный режим работы учреждений, осматривающих работников и выдающих им медицинские книжки.
Напомним, что введенный 29 марта мэром Москвы Сергеем Собяниным режим самоизоляции предполагает, что москвичи должны ходить за продуктами в ближайшие от дома магазины или ездить за ними на автомобиле.
Накануне Собянин подписал указ, устанавливающий штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. Согласно документу, нарушителей будут штрафовать на четыре тысячи рублей, а при повторном правонарушении — на пять.
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