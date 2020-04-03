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Рейтинг Путина вырос после второго обращения президента в связи с COVID-19

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину среди граждан страны вырос до 74% после второго обращения главы государства к нации в связи с эпидемией коронавируса. Таковы данные свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Вырос и показатель одобрения деятельности Путина на посту главы государства. Сегодня он составляет 72%.

На прошлой неделе уровень одобрения деятельности президента был на уровне 65,7%, а показатель доверия — 71,1%.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 34,7%, КПРФ — 13,5%, ЛДПР — 10,9%, а «Справедливой России» — 5,2%.

Напомним, вчера президент Владимир Путин заявил о том, что режим самоизоляции граждан продлен до 30 апреля. Глава государства распорядился продлить нерабочий период до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. В случае улучшения эпидемической ситуации в стране срок может быть сокращен.

Во время своего первого обращения к гражданам Путин установил режим самоизоляции на период с 28 марта по 5 апреля.

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский заявил в интервью «Ридусу», что во втором обращении Путина «содержались ответы на основные вопросы россиян».

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