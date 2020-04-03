Российские курильщики могут остаться без сигарет

Закрытие до конца апреля табачных заводов «Петро», «БАТ-СПб» и «Филип Моррис Ижора» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может привести к тому, что через месяц Россия останется без сигарет.

Это произойдет из-за того, что именно на данных трех фабриках производят 80% табачной продукции в стране.

Как сообщил kp.ru эксперт табачного рынка Вадим Желнин, запаса, имеющегося на складах, хватит примерно на месяц. А учитывая историю с гречкой, народ может устроить ажиотаж и дефицит на пустом месте, добавил он.

Исправить ситуацию по силам губернатору Санкт-Петербурга, поскольку главам региона предоставлены полномочия на свое усмотрение дополнять список непродовольственных товаров первой необходимости и, по сути, не закрывать те или иные предприятия на время нерабочих дней.

Накануне вечером, после второго обращения к гражданам президента РФ Владимира Путина, в Петербурге прошло заседание рабочей группы по подготовке комплексных мер для поддержки малого и среднего предпринимательства. На нем глава Северной столицы Александр Беглов заявил, что производители табачных изделий, а также алкогольных напитков смогут не останавливать работу, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Ранее «Ридус» писал о том, что специалисты из Экспертного института социальных исследований опубликовали перечень мер, которые были приняты региональными властями после второго обращения Путина к нации в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.

Напомним, глава государства распорядился увеличить нерабочий период до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы.