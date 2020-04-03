Как регионы отреагировали на второе обращение Путина по коронавирусу

Специалисты из Экспертного института социальных исследований опубликовали перечень мер, которые были приняты региональными властями после второго обращения президента России Владимира Путина к нации по поводу распространения в стране коронавирусной инфекции.

Напомним, что глава государства распорядился увеличить нерабочий период до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы.



Практически во всех регионах было решено продлить меры по самоизоляции граждан и ограничению работы общественных заведений, которые были приняты в связи с разгаром эпидемии. Кроме того, в Якутии введен режим обязательной изоляции на 14 дней для граждан, прибывших в регион из других стран и субъектов РФ, и установлены льготы на земельный налог для всех предприятий малого и среднего бизнеса.

Руководство Удмуртской Республики распорядилось проводить регулярную дезинфекцию улиц, общественного транспорта и мест общего пользования. Также в Удмуртии освободили застройщиков и генподрядчиков от уплаты имущественного и транспортного налогов, а еще субсидировали затраты, связанные с риском роста цен на завозимое сырье из-за пределов республики.

В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии власти сосредоточились на выполнении поручения президента по сохранению рабочих мест и заработной платы сотрудников.

В Москве и Подмосковье обязали людей с COVID-2019 и совместно проживающих с ними применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина. Еще власти Московской области расширили группу лиц, которым за счет бюджета должны обязательно сделать тест на коронавирус. Речь идет о россиянах, контактировавших с зараженными, а также о людях, госпитализированных с диагнозом «внебольничная пневмония».

В Псковской области были увеличены часы работы общественного транспорта. Автобусы там будут курсировать с 06:00 до 10:00 в утренние часы, с 17:00 до 20:30 в вечерние часы.

Всего в России на 3 апреля зафиксировано 4149 инфицированных. Из этого числа количество выздоровевших составляет 281 человек.



Напомним, вчера президент Владимир Путин заявил о том, что режим самоизоляции граждан продлен до 30 апреля. Глава государства распорядился продлить нерабочий период до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. В случае улучшения эпидемической ситуации в стране срок может быть сокращен.

