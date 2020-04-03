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Прививка БЦЖ спасет от коронавируса: миф или правда

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

На днях американские исследователи опубликовали статью, в которой рассказали, что в странах, где широко распространена вакцина БЦЖ, количество заболевших от коронавируса будет значительно меньше.

Ученые считают, что прививка БЦЖ защищает организм не только от туберкулеза, но и от COVID-19. «Ридус» пообщался с профессором, д. м. н., терапевтом Александром Карабиненко, который рассказал о целесообразности такой гипотезы.

Эта гипотеза сейчас активно обсуждается в научных кругах, но она пока ничем не подтверждена. Чтобы точно сказать, нужно проводить глобальное исследование, на которое потребуется много времени. Мы пока не знаем, БЦЖ ли так спасает от COVID-19, а может дело в расе или совершенно других вещах. Я думаю, это не последняя рабочая гипотеза, поэтому опровергнуть или подтвердить ее реальность никто не сможет. Данных мало. К тому же, не стоит забывать, что в России пик эпидемии еще не наступил. Может гипотеза про БЦЖ и вовсе не подтвердится, — пояснил «Ридусу» профессор.

Что такое БЦЖ

Вакцина БЦЖ, или вакцина туберкулезная, является единственной на сегодняшний день вакциной для предотвращения развития активного туберкулеза. Она делается в первые дни жизни ребенка, и является обязательной во многих странах, в том числе в России.

Вакцинация здоровым новорожденным проводится вакциной БЦЖ-М в возрасте 3—7 дней, что обеспечивает защиту от туберкулеза на 10 лет и больше. Обычно повторную прививку делают уже школьникам 14—15 лет.

Однако, есть страны, где прививка БЦЖ ставится только детям, которые находятся в особой группе риска, например, у кого один из родителей болен туберкулезом. Такое правило действует в странах с пониженным уровнем туберкулезности.

В число таких стран входят США, Канада, Италия, Испания, Германия, Франция. По мнению американских ученых, в Европе и США так много заболевших, так как почти ни у кого нет прививки от туберкулеза.

Почему именно туберкулез

Многие ученые последнее время особое внимание уделяют стратегиям лечения туберкулеза, которые могут помочь пациентам с COVID-19. Дело в том, что коронавирус поражает легкие, делая их более восприимчивыми к другим инфекциям. Примерно такое же разрушение происходит при туберкулезе.

Например, исследователи из Цюрихского университета работают над изучением бактерий, которые вызывают туберкулез. По мнению специалистов, после пандемии коронавируса мир столкнется с другой проблемой — ростом заболеваний туберкулезом, так как ослабленные легкие после перенесенной вирусной пневмонии будут особенно восприимчивы к туберкулезу.

У меня есть прививка БЦЖ. Я не в зоне риска?

Это ошибочное и преждевременное мнение. Пока что все исследования, гипотезы и заявления ученых носят теоретический характер, так как прошло очень мало времени. Не исключено, что на следующей неделе появится другое исследование, в котором спасением от COVID-19 назовут уже другую вакцину.

Важно понимать, что сейчас единственное, что мы можем сделать для своей безопасности, это самоизоляция и соблюдение всех правил гигиены.

На момент написания этого материала в России подтверждено 4149 случаев заражения COVID-19, вылечился 281 пациент, умерли — 34 человека.

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