Новая стратегия лечения туберкулеза поможет переболевшим COVID-19

Команда специалистов из Цюрихского университета опубликовала исследование, в котором рассказала, как можно помочь людям, переболевшим коронавирусом. Работа основана на исследовании, которое проводилось над бактериями, вызывающими туберкулез.

Ученым удалось найти способ, позволяющий лишить такие бактерии питания, что в итоге затормозит развитие туберкулеза. В условиях пандемии COVID-19 ученые предлагают использовать новый метод для реабилитации людей, которые перенесли коронавирус в средней и тяжелой форме.

Дело в том, что коронавирус поражает легкие, делая их более восприимчивыми к другим инфекциям, например туберкулезу.

В новом исследовании специалисты сконцентрировались на транспортировке железа, которое необходимо патогенам для выживания. Известно, что туберкулез вызывают бактерии M. tuberculosis, которые питаются железом из клеток организма.

Чтобы побороть туберкулез, создаются препараты, которые лишают бактерию этого питания, блокируя заболевание. Наше исследование показало, что для вывода железа из зараженных клеток-хозяина в бактерии нужен транспортный белок IrtAB. Если он отсутствует или не активен, то бактерии больше не могут размножаться, — пишут авторы исследования.

Если заблокировать этот белок, то у заболевания не будет шанса на развитие, считают ученые. В ходе исследования ученые также выяснили, что такая схема может помочь защитить ослабленные после перенесенного коронавируса легкие.

