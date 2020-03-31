США обошли КНР по числу жертв COVID-19

Количество погибших в результате пандемии коронавирусной инфекции нового типа в Соединенных Штатах достигло 3415. По этому печальному показателю страна обошла Китай — «родину» COVID-19. Там, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 3309 человек.

Больше всего человеческих жизней коронавирус унес в Италии, где скончались уже 12 428 жителей. В Испании погибли 8269 человек.

Всего в мире заражено к настоящему времени 823 479 человек. Число погибших достигло 40 636. Побороть болезнь сумели 174 019 жителей планеты.

Российские медики диагностировали 2337 случаев заражения. 1613 из них приходится на Москву. 500 человек заразились за последние сутки. Зафиксировано 17 летальных исходов, поправился 121 пациент.



Тем временем в Нидерландах с коронавирусной инфекцией сумел справиться организм 101-летней женщины. Она уже выписана из больницы.

