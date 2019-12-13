«Хаббл» получил новые снимки первой межзвездной кометы Борисова

Космический телескоп «Хаббл» сделал новые снимки кометы Борисова — второго известного человечеству межзвездного объекта, пролетающего через Солнечную систему. Сейчас космическая странница находится на расстоянии 298 миллионов километров от Земли и движется с невероятной скоростью — свыше 175 тысяч километров в час. Это — одна из самых быстрых комет, которые когда-либо наблюдали астрономы.

В октябре 2019 года «Хаббл» наблюдал комету на расстоянии примерно 420 миллионов километров от Земли. Новые наблюдения, сделанные в ноябре и декабре 2019 года с более близкого расстояния, позволяют лучше рассмотреть детали и оценить размеры объекта.

Снимок показывает объект рядом с далекой спиральной галактикой 2MASX J10500165−0152029. На изображении ее центральное ядро размыто, поскольку «Хаббл» фокусировался на комете. На фотографии до нее — примерно 326 миллионов километров. Хвост выброшенной пыли отходит в верхний правый угол.

На втором снимке — повторное наблюдение кометы в момент самого близкого приближения к Солнцу. Объект, вероятно, подвергся максимальному нагреву в своей истории, поскольку большая часть его пути пролегает в экстремально холодных условиях межзвездного пространства.



Изображение показывает комету Борисова на расстоянии 298 миллионов километров от Земли, вблизи внутреннего края пояса астероидов. Ядро, состоящее изо льда и пыли, все еще плохо различимо на таком расстоянии. Яркая центральная часть — кома, состоящая из пыли, покидающей поверхность кометы. Объект максимально приблизится к Земле в конце декабря. Тогда она будет в 290 миллионах километров от нас.

«Хаббл позволяет нам лучше оценить размер ядра кометы Борисова, которое является важнейшей частью. Удивительно, но наши снимки показывают, что оно более чем в 15 раз меньше, чем предполагали предыдущие исследования. Радиус его меньше полукилометра. Это важно, потому что знание размера помогает нам определить общее число и массу подобных объектов в Солнечной системе и в Млечном Пути. Комета Борисова — первая известная межзвездная комета, и мы хотели бы знать, сколько их еще», — приводит сайт Калифорнийского университета слова профессора планетологии и астрономии Дэвида Джевитта. Именно его команда получила первые четкие изображения кометы.

Межзвездную комету открыл 30 августа 2019 года российский астроном-любитель Геннадий Борисов из Крыма. Во время наблюдений он использовал телескоп собственной конструкции. В течение недели за ней наблюдали ученые всего мира. Центр малых планет Международного астрономического союза вычислил орбиту объекта, которая показала, что комета прилетела из межзвездного пространства и не является частью Солнечной системы.

До сих пор все известные кометы происходили либо из кольца ледяных обломков на периферии Солнечной системы, называемого поясом Койпера, либо из облака Оорта — скопления объектов во внешних областях — примерно в две тысячи раз дальше, чем от Земли до Солнца.

Изучение спектра показало, что объект, скорее всего, ничем не отличается по составу от комет Солнечной системы. Видимо, процесс их образования является схожим. Ученые отметили вероятное наличие в ядре кометы замерзшей воды.

Комета Борисова 24 сентября 2019 года получила новое название 2I/Борисов. Индекс свидетельствует о внесолнечном происхождении тела (interstellar). Это — всего второй объект в истории человечества, проходящий через Солнечную систему, но гравитационно не связанный с нашей Звездой. Первым был межзвездный астероид 1I/2017 U1 или Оумуамуа(«разведчик» в переводе с гавайского). Некоторые романтики до сих пор считают его кораблем пришельцев из-за странной формы и нетипичной траектории движения.