Прихожанам посоветовали готовиться к отказу от посещения храма на Пасху

Служба на Пасху состоится, как и освящение куличей. Но большинству прихожан Русской православной церкви (РПЦ) стоит подготовиться к просмотру пасхального богослужения по телевизору. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Я думаю, что мы специально продумаем в составе Священного синода, как нам встречать Страстную седмицу и Пасху в сложившихся условиях. Мы дадим рекомендации, они будут озвучены. Но пока что мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», — заявил он в обращении на портале «Иисус».

Также, по словам митрополита Илариона, угроза распространения коронавирусной инфекции не позволит в ближайшее время совершать таинство причастия. Церковь будет искать пути для выхода из этой ситуации. В период самоизоляции можно договориться со священником и исповедоваться по телефону или скайпу.

Будет ли возможность допуска прихожан на пасхальную службу, в ближайшие дни перед Страстной неделей объявит патриарх, добавил Иларион.

«Вы не предадите Христа, если не придете в храм, вы предадите Христа, если из-за вас кто-то заболеет», — подчеркнул он.

Иерарх призвал отнестись к введенным ограничениям смиренно, считая, что «мы оказались во чреве кита и этот кит в ближайшее время нас изблюет на землю, как он поступил с пророком Ионой».

«Сказать „Христос воскресе!“ и „Воистину воскресе!“ никакие санитарные службы нам не запретят», — заверил Иларион.

Ранее стало известно, что Москва не станет вводить пропускной режим для перемещения по городу в ближайшее время. Парки останутся закрытыми, но транспорт продолжит работу.