Москва пока не введет пропускной режим

Запрет на посещение больших парков и зон отдыха в столице продлен до 1 мая. При этом метрополитен и наземный транспорт продолжат работать в обычном режиме. Также в Москве не вводятся ограничения на использование личных автомобилей и пропускная система для передвижения по городу.

«По режиму работы рекреационных территорий — до 1 мая 2020 года запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха», — написал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр города закрыл в Москве для посещения ВДНХ, Парк имени Горького, музей-заповедник «Царицыно» и другие крупные зоны отдыха еще 28 марта.

Столичный метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать и дальше. Никто не ограничивает граждан в праве пользования личными автомобилями.

«Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме. Указ также не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта», — сказано в сообщении.

При этом после 1 мая будет продлен срок действия оплаченных школьных и студенческих проездных, а также других неиспользованных билетов, если во время самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок.

Как отметил Собянин, опыт первой нерабочей недели показал, что нет необходимости вводить пропускной режим передвижения по городу. Большинство жителей и без него остаются дома.

«Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить», — подчеркнул мэр.

2 апреля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о продлении в стране нерабочих дней до 30 апреля. Это поможет избежать широкого распространения коронавирусной инфекции. За работниками сохраняется их заработная плата.

Ранее указом президента нерабочая неделя с сохранением зарплат была объявлена с 30 марта по 5 апреля.