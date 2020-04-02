Роспотребнадзор: как покупать продукты во время пандемии

Стремительное распространение коронавируса резко изменило нашу жизнь и некоторые правила, над которыми мы раньше не задумывались. Теперь другим стал даже обычный поход в магазин за едой. Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов, как правильно это делать в новой обстановке.

Прежде всего, не стоит запасаться продуктами на долгий срок, особенно учитывая, что магазины продолжают работать и товары в них не кончаются. При этом в просроченных крупах, орехах или сушеных фруктах, заботливо сложенных в шкафу, могут появиться амбарные вредители. Это причинит ущерб здоровью при питании.

Лучше всего перед походом в супермаркет оценить состояние запасов и составить список продуктов, которые у вас уже закончились или на исходе. Роспотребнадзор советует учесть «рекомендованные суточные нормы потребления» и соблюдать «принципы сбалансированного рациона питания».

Не стоит сразу хвататься в магазине за ручку тележки или корзинки. Протрите ее влажной салфеткой или наденьте перчатки. Накладывать в тару продукты тоже надо с умом. Сначала выберите те, которые хранятся при комнатной температуре. Пока вы будете колесить по залу, они не испортятся. В последнюю очередь «затарьтесь» замороженными изделиями.

Стоит по возможности выбирать продукты, упакованные на производстве, если вы не станете подвергать их термической обработке дома. Упаковку следует хорошенько осмотреть, оценить срок годности и состав. Вдруг у вас такая еда вызовет аллергию, отметили эксперты Роспотребнадзора.

Посмотрите, в каких условиях магазин хранит свои товары, соответствуют ли они требованиям производителя, указанным на упаковке. Если слишком тепло или влажно — лучше оставьте все на полках.

Важно помнить о «принципах соблюдения товарного соседства». Если на полке сырое мясо лежит вперемешку с колбасой, пойдите в другое место. Загрязнение готовой продукции такого рода может обернуться пищевым отравлением. Тогда вам пригодятся запасы туалетной бумаги, которую все тащили из магазинов перед началом карантина.

«Эти же правила распространяются при размещении продуктов в продовольственной тележке и при перекладывании их в сумки и пакеты на кассе», — отметили в Роспотребнадзоре.

Доставка продуктов на дом

Находясь в самоизоляции стоит обратить внимание на системы заказов продуктов и готовой еды на дом.

«Как правило, потребитель сам выбирает бесконтактный или контактный способ оплаты заказа и доставки. Какой из способов больше подходит в той или иной ситуации, решать вам. Главное — соблюдать элементарные правила», — напомнили эксперты.

Перед тем как открыть пакет, который вам доставили, помойте руки. Не хватайте продукты сразу после контакта с курьером, наличными, банковской картой и платежным терминалом.

Если вы заказали скоропортящиеся пищевые продукты, их должны привезти в специальной сумке-холодильнике или в термопакете. Если это требование не выполнено, от покупки можно отказаться, поскольку поставщик пренебрег своими обязанностями и нарушил необходимую температуру хранения.

Изучите сроки годности и целостность упаковки. Посмотрите, нет ли вмятин и вздувшихся крышек на металлических консервных банках. Любое повреждение может привести к появлению трещины и нарушению герметичности. В содержимое могут попасть соли тяжелых металлов. Итогом станет опять же пищевое отравление, поэтому дефективные и испорченные товары верните продавцу.

На овощах и фруктах не должно быть гнили, плесени или признаков увядания. Все перечисленное позволяет считать товар испорченным и непригодным в пищу. От него можно отказаться.

Нельзя привозить клиенту в одном пакете сырую и готовую еду. Свежее мясо, птица, рыба должны быть упакованы отдельно от гастрономической и бакалейной продукции, овощей и фруктов.

«Если услуга оказана некачественно или вам доставили испорченные продукты, вы можете оставить обращение на сайте Роспотребнадзора с указанием данных предприятия торговли и допущенных им нарушений», — сказано в сообщении на сайте.

Однако по поводу последствий вашей жалобы в нынешних условиях Роспотребнадзор ничего не написал. Попробуйте узнать об этом сами. Тем временем в Москве уже начались перебои с доставкой еды у ряда сервисов.