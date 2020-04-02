COVID-19 может вызвать появление биологических паспортов

Вспышка коронавирусной инфекции, переросшая в пандемию, может иметь довольно неожиданные последствия. Одним из них, вероятно, станет появление биологических паспортов. Этот новый тип документов позволит гарантировать безопасность стран и станет свидетельством состояния здоровья лиц, пересекающих границы, считают эксперты Deutsche Bank.

Кризисная ситуация, вызванная COVID-19, показывает, насколько кардинально может измениться мир всего за пару недель. Вполне допустимо, что многие страны ужесточат правила въезда на свою территорию для иностранцев. Туризм можно отнести к отраслям экономики, которые оправятся от потрясения последними.

«Страны предпринимали серьезные усилия, чтобы победить вирус у себя, поэтому они будут очень неохотно открывать границы без доказательств, что прибывающие туристы не являются носителями вируса. Гражданам стран, которые не смогут доказать свою „чистоту“, вероятно, придется отменить путешествие», — цитирует РИА Новости текст работы Deutsche Bank.

Доказательством отменного здоровья туриста может стать биологический паспорт. По мнению экспертов, одним из вариантов такого документа может стать некое мобильное приложение, учитывающее безопасность личных данных. Если технология быстро станет доступной, она поможет в восстановлении возможности путешествовать по миру.

«Если нет, запрет на путешествия может быть заменен на обязательные периоды самоизоляции по прибытию. Таким образом, туризм и бизнес-путешествия, вероятно, продолжат быть ограниченными некоторое время, даже если остальные сферы жизни в странах вернутся в нормальное русло», — считают в Deutsche Bank.

По мнению экспертов, мир не сразу станет прежним после пандемии. Сначала большинство стран будет заниматься восстановлением экономики, и лишь потом вернется в режим «открытых границ». Но к июню ситуация должна стабилизироваться, люди возвратятся на рабочие места, в полную силу возобновится торговля, очнется общепит. Хотя некоторые ограничения могут сохраниться.

«Возможно, число посетителей будет ограничиваться. Действительно, ведь когда в Китае многие производства открылись вновь, они попросили своих сотрудников сохранять социальною дистанцию», — отметили эксперты.

Также интересны изменения, которые пандемия вызовет в живой природе. Например орнитологи ожидают увеличения популяций птиц.