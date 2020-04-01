Мишустин предложил оградить НКО от проверок в связи с эпидемией

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил запретить контролирующим органам поверять социально ориентированные НКО во время эпидемии коронавируса. Пока такой мораторий введен лишь для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Отметим, что ранее поддержать социально ориентированные НКО правительство попросила Общественная палата РФ.

«Мы предлагаем распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации. Также социально ориентированным НКО в наиболее пострадавших отраслях будут предоставлены те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства», — заявил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным, которое проходило в онлайн-формате.

Владимир Путин проводит онлайн-совещание с правительством

По словам премьера, правительством уже сформирован список из 4 тысяч предприятий, нуждающихся в помощи со стороны государства. Сейчас проводится мониторинг их финансово-экономического состояния, по результатам которого кабмин разработает комплекс мер поддержки.

Еще на уровне правительства будем принимать решения о переносе сроков вступления в силу требований, которые могут привести к дополнительным расходам со стороны бизнеса и к увеличению административной нагрузки. Соответствующие решения в ближайшее время будут выработаны совместно с Госдума, — сказал Михаил Мишустин.

Разработанная правительством программа поддержки отечественной экономики в период распространения коронавирусной инфекции включает в себя три основных пункта, указано на сайте Кремля.

Пункт первый — поддержка региональных бюджетов.

«В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов», — доложил Мишустин.

Пункт второй — поддержка занятости населения. Эта мера предусматривает выдачу малым и средним предприятиям льготных кредитов для выплаты зарплаты сотрудникам.

Пункт третий — отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество.

«При этом мы понимаем, что большая часть рынка аренды — это частная коммерческая аренда. В связи с этим регионам и муниципалитетам будут даны рекомендации по снижению имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса», — заключил премьер-министр.



За последние сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных выросло до 2777 человек.

25 марта Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. В своей речи глава государства анонсировал целый ряд мер, направленных на то, чтобы максимально обезопасить россиян в разгар эпидемии.