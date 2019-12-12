NASA определило область приземления астронавтов на Марсе

Ученые NASA обнаружили обширную область на Марсе, где водяной лед находится всего в нескольких сантиметрах от поверхности. Этот район может стать идеальным местом для приземления астронавтов, поскольку им придется самим добывать ресурсы. При этом вода является наиболее важным из них.

Лед потребуется первым колонистам для получения питьевой воды и ракетного топлива на обратное путешествие к Земле. Из H2O можно выделить водород для производства горючего.

«Подвоз воды с Земли был бы невероятно дорогим. Кроме того, отказ от запасов воды оставит больше места для научного и инженерного оборудования», — цитирует Business Insider слова ведущего автора исследования — планетолога Сильвена Пике.

Ледяное поле удалось найти при изучении данных, полученных с орбитальных аппаратов Mars Reconnaissance (MRO) и Mars Odyssey. Ученых удивило неглубокое залегание вещества.

«Если вы возьмете грабли или лопату, то сможете получить к ним доступ. Вам не понадобится тяжелое оборудование. Это стало неожиданностью, что лед находится так неглубоко», — признался Пике.

Для серьезной операции по рытью грунта в рамках любой космической миссии нужно тяжелое оборудование. Это означает, что для него потребуется дополнительное топливо. Кроме того, копать на Марсе нелегко — зонд InSight уже столкнулся с этой проблемой в феврале. Ученые рассчитывали на отверстие глубиной около пяти метров, но получилось прорыть всего несколько сантиметров, после чего инструмент застрял.



Правда, в октябре бур неожиданно освободился и снова принялся за работу. Но глубоких лунок сделать все равно не получается. Много поверхностного водяного льда на полюсах Марса. Но эти районы не подходят для приземления астронавтов, поскольку замерзают и покрыты тьмой в течение шести месяцев.

NASA не планирует высадку астронавтов и вблизи экватора планеты, поскольку здесь слишком жарко для льда. В отличие от Земли, Марс не имеет достаточно плотной атмосферы для существования жидкой воды. Когда лед нагревается, вода пропускает жидкую стадию и просто испаряется. «Ледяное месторождение», которое нашли Пике и его коллеги, находится в умеренной зоне, подходящей для посадки людей.

«Важным итогом этой работы является то, что мы нашли лед в средних широтах. Мы знали, что потенциально он может быть здесь, но мы думали, что он лед залегает намного глубже», — подчеркнул Пике.



Ученые полагают, что ледяное поле могло появиться в результате снегопада в далеком прошлом. Потом поднялась буря, и пыль быстро покрыла снег. Этот тонкий слой и смог сохранить замороженную воду в течение миллиардов лет.

Теперь, когда ученые NASA нашли район со значительными водными ресурсами, они смогут начать поиски потенциального места посадки. Нужно подобрать конкретное место, безопасное для людей, пригодное для изучения поверхности Марса и для размещения станции.

В конце октября руководитель NASA Джеймс Брайденстайн на ежегодном Международном конгрессе астронавтики рассказал о реальных сроках высадки на Марс.