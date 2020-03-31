В Петербурге с 1 апреля частично закроют метро

Девять станций метрополитена в Санкт-Петербурге с 1 апреля полностью прекратят работать на вход и выход пассажиров. Еще на восьми будут закрыты по одному вестибюлю. Ограничения введены властями города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В список, опубликованный метрополитеном, попали:

— вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов»;

— вестибюль 2 станции «Ленинский проспект»;

— вестибюль станции «Технологический институт 1»;

— вестибюль 1 станции «Площадь Восстания»;

— вестибюль 2 станции «Площадь Ленина»;

— вестибюль 1 станции «Девяткино»;

— вестибюль 1 станции «Московская»;

— вестибюль станции «Сенная площадь»;

— вестибюль 1 и 2 станции «Невский проспект»;

— вестибюль 1 и 2 станции «Новокрестовская»;

— вестибюль станции «Маяковская»;

— вестибюль станции «Площадь Александра Невского 2»;

— вестибюль станции «Достоевская»;

— вестибюль 1 станции «Дунайская»;

— вестибюль 2 станции «Проспект Славы»;

— вестибюль станции «Звенигородская»;

— вестибюль станции «Садовая».

Также с 1 по 5 апреля изменится время работы всех действующих станций метрополитена Санкт-Петербурга. Метро будет закрываться на вход пассажиров в 22:00.

Движение наземного общественного транспорта будет осуществляться до 23:00.

Ранее стало известно, что в России из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, остановили работу 37% торговых точек.