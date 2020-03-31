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В России из-за COVID-19 остановили работу 37% торговых точек

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© vk.com

© vk.com

По состоянию на 30 марта примерно 37% торговых точек временно прекратили работать в России из-за мер, связанных с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Эвотор».

Сравнительный анализ последних данных и сведений за февраль 2020 года показал, что в Москве временно закрылись 73% торговых точек, в Санкт- Петербурге — 58%, в Центральном федеральном округе — 46%, Северо-Западном — 43%, Уральском — 39%, Приволжском — 36%, Южном — 34%, Сибирском и Дальневосточном — 27%.

Меры, введенные указами местных властей, больше всего затронули торговлю непродовольственными товарами и сферу услуг. Закрыты 85% магазинов одежды, 78% - цветочных, 75% - электроники. Перестали работать 71% фитнес-центров и 65% гостиниц.

Прекратили обслуживать посетителей 65% столовых и 42% кафе. Некоторые предприятия общественного питания смогли продолжить работу в режиме доставки.

«Мы наблюдаем существенное падение выручки даже в тех сегментах, на которые не распространяются ограничения карантина. Из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или сложностей с поставками временно закрылись около 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов. С введением карантина не изменилось только количество работающих магазинов алкоголя», — цитирует ТАСС текст исследования.

Его авторы отмечают, что в ближайшие три месяца риск закрытия бизнеса коснется каждого второго предпринимателя в России. Самой большой проблемой станет безработица.

Компания «Эвотор» обрабатывает данные более 600 тысяч смарт-терминалов в торговых точках по всей территории страны.

Тем временем сервис «Яндекс.Лавка» начал указывать на пакетах температуру тела сборщика заказа.

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