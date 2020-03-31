найти ×
   
  • USD
    77.73
  • EUR
    85.74
СохранитьСохранено0
×

-102910

«Яндекс.Лавка» обозначит на пакетах температуру сборщика заказа

Small 270d252170
© Facebook

© Facebook

На пакетах сервиса доставки продуктов «Яндекс.Лавка» появилась специальная информация — температура сборщика заказа. Об этой мере в рамках борьбы с распространением коронавируса написал в Facebook генеральный директор компании Илья Красильщик.

По его словам, компания делает все возможное, чтобы исключить заражение покупателей, курьеров и кладовщиков. Всему персоналу раздали маски, перчатки и салфетки. Введена бесконтактная доставка.

«Для этого с сегодняшнего дня на каждом заказе лавки есть стикер, на котором написана температура человека, собравшего ваш заказ (температура курьеров тоже меряется каждый день). Для этого, в конце концов, мы ищем безумно дефицитные маски и продаем их вам по себестоимости», — подчеркнул Красильщик.

Тем временем на фоне распространения коронавируса в России на 138% выросли продажи ноутбуков.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Российские ученые начали испытания вакцины против COVID-19
-1027380читать позжечитаю позже
Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
17038021читать позжечитаю позже

главное


История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

19020266читать позжечитаю позже

Наука и техника
Космос
Коронавирус мог прилететь в Китай из космоса23 марта

Ученые допускают, что его принес метеорит.

-4114884читать позжечитаю позже