«Яндекс.Лавка» обозначит на пакетах температуру сборщика заказа

На пакетах сервиса доставки продуктов «Яндекс.Лавка» появилась специальная информация — температура сборщика заказа. Об этой мере в рамках борьбы с распространением коронавируса написал в Facebook генеральный директор компании Илья Красильщик.

По его словам, компания делает все возможное, чтобы исключить заражение покупателей, курьеров и кладовщиков. Всему персоналу раздали маски, перчатки и салфетки. Введена бесконтактная доставка.

«Для этого с сегодняшнего дня на каждом заказе лавки есть стикер, на котором написана температура человека, собравшего ваш заказ (температура курьеров тоже меряется каждый день). Для этого, в конце концов, мы ищем безумно дефицитные маски и продаем их вам по себестоимости», — подчеркнул Красильщик.

Тем временем на фоне распространения коронавируса в России на 138% выросли продажи ноутбуков.