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Женщина в Нидерландах поборола COVID-19 в 101 год

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© Twitter

© Twitter

Жительница Нидерландов в возрасте 101 года сумела побороть коронавирусную инфекцию. Врачи больницы, в которой ее лечили, назвали случившееся «искрой надежды».

Женщина преклонных лет была госпитализирована в клинику вблизи Роттердама полторы недели назад. Она испытывала затруднения с дыханием. Анализ на COVID-19 оказался положительным, после чего пациентку изолировали.

Сейчас врачи считают, что пациентка полностью поправилась. Ей разрешили покинуть больницу. Женщина живет одна, поэтому первое время ей предстоит провести под присмотром в доме престарелых.

«Она сильная женщина, и приятно видеть, как она следует рекомендациям медиков. Например, чихает в локоть и даже говорит мне соблюдать дистанцию», — цитирует Reuters слова пульмонолога, занимавшегося лечением 101-летней пациентки.

Тем временем стало известно о заражении COVID-19 главного врача больницы в Коммунарке, которую ранее посещал президент России Владимир Путин.

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