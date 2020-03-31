Организаторы «Евровидения» придумали, как компенсировать отмену конкурса

Взамен конкурса «Евровидение-2020», который был отменен из-за коронавируса, 16 мая состоится специальное шоу с участием конкурсантов.

Как сообщается на сайте «Евровидения», это уникальное телешоу призвано объединить Европу.

«Мы призываем транслировать это шоу в духе единства и объединения», — приводит ТАСС слова исполнительного директора конкурса.

Отмечается, что шоу Eurovision: Europe Shine A Light будет длиться около двух часов. Во внеконкурсном формате на нем выступят представители 41 страны, которые были заявлены для участия в «Евровидении-2020». Также будут приглашены конкурсанты прошлых лет.

Уже известно, что концерт будет показан на Youtube-канале «Евровидения».

Ранее предполагалось, что «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме 12—16 мая. Россию на конкурсе должна была представить фрик-рейв-группа Little Big с композицией «Uno». Однако 18 марта Европейский вещательный союз официально объявил об отмене музыкального конкурса в связи с пандемией коронавируса.