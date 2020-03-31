«Союз СТ-Б» выведет на орбиту спутники Galileo вместо Ariane 6

Российская ракета-носитель «Союз СТ-Б» будет использоваться для вывода на орбиту навигационных спутников Galileo вместо ее европейского конкурента — Ariane 6. Запуск должен состояться в декабре с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Принято решение осуществить запуск двух спутников Galileo ракетой „Союз-СТ-Б“ с Куру. Дата пока предварительная — 15 декабря, так как зависит от сроков открытия космодрома после карантина из-за коронавируса», — заявил РИА Новости информированный источник в ракетно-космической отрасли.

Старт ракеты Ariane 6, которая ранее рассматривалась в качестве средства доставки для европейских навигационных спутников, отложен до середины марта следующего года.

«Союзы» в течение 2011−2016 годов уже вывели на орбиту Земли 14 спутников глобальной навигационной системы Galileo. В 2016—2018 годах еще 12 аппаратов группировки отправились в космос при помощи ракет Ariane 5.

Контракт на использование двух ракет Ariane 6 в 2020—2021 годах для запуска четырех спутников Galileo был заключен в 2017 году. «Союзы» были обозначены в нем в качестве запасного варианта.

В августе 2014 года российская ракета «Союз-СТ» вывела спутники Galileo на нерасчетную орбиту. Причиной стала авария разгонного блока «Фрегат».

Сейчас подготовка к пускам ракет всех типов с космодрома Куру временно приостановлена из-за угрозы распространения COVID-19. Коронавирус отсрочил старты и других космических аппаратов.