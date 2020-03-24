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Коронавирус заставил SpaceX отложить запуск аргентинского спутника

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Вывод на орбиту аргентинского радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли SAOCOM 1B отложен на неопределенный срок. Его должна была доставить в космос ракета Falcon 9 компании SpaceX. Причиной отмены старта с космодрома на мысе Канаверал, запланированного на 30 марта, стал коронавирус, отмечает специализированный ресурс NASASpaceFlight.

Ресурс подчеркивает, что причиной отмены запуска стали не технические проблемы SpaceX, а «проблемы, возникшие у заказчика спутника».

«Эта информация в сочетании с первым подтвержденным случаем COVID-19 в центре имени Кеннеди показывает, что космический сектор Соединенных Штатов не сможет избежать воздействия коронавируса», — отмечается в сообщении.

Профилактические меры против распространения коронавируса предприняты и на космодроме на мысе Канаверал. Проводится постоянная дезинфекция. Работы будут проводиться в две смены, чтобы сократить вероятность заражения. Несколько сотрудников с тревожными симптомами сдали тесты на COVID-19. Ни один из них пока не подтвердился.

Тем временем некоторые ученые допускают, что коронавирус мог попасть на Землю из космоса. Перед его обнаружением над Китаем взорвался метеорит.

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