Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине

Самоизоляция из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции — довольно скучный период в жизни каждого. Трудно приходится и котам, и хозяевам. Надо как-то поддерживать хорошее настроение и физическую форму. Желательно с использованием домашних запасов, накопленных во время всеобщей паники.

Авторы забавного ролика показали, как славно провести время и повеселить себя и зрителей при помощи котов и залежей туалетной бумаги. Получилось интересно.

Осталось придумать, что делать с запасенной впрок гречей.

Интересно, что коты и туалетная бумага были совместимы еще до начала пандемии COVID-19. Некоторые скупали пипифакс уже тогда.