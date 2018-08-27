Коту сделали комнату мечты из туалетной бумаги

Котики давно стали настоящими членами семьи, которых балуют, холят, лелеют и стараются всячески радовать. Белорусская пара завела чёрно-белого кота по кличке Пусик в 2014 году и за несколько лет сделала его настоящей звездой интернета — 771 тысяча подписчиков на YouTube, 41 тысяча подписчиков в Instagram и собственный сайт. Недавно хозяева решила порадовать своего звёздного кота и для этого купили… 100 рулонов туалетной бумаги.

Известно, что коты любят коробки, пакеты и всё шуршащее. Так Пусику решили подарить целую шуршащую комнату. Хозяева купили 100 рулонов туалетной бумаги и обмотали ей целую комнату — бумагой покрыли пол, диван, окна и даже стены. Получился настоящий кошачий рай.

После тщательной подготовки в бумажные джунгли запустили главного героя — кота Пусика. И судя по его реакции, четвероногий пушистик был абсолютно счастлив! Видео с кошачьей вечеринкой набрало уже 450 тысяч просмотров.

Зрители в комментариях разделились на два лагеря. Пока одни хвалят хозяев за любовь и заботу о котика, другие ругают их за антиэкологичный перфоманс.

Вот это развлечение для Пусика! Вы действительно ради него выходите за рамки, отличная работа!🐈😂

У удачливого Пусика очень любящие и поддерживающие мама и папа, люблю-люблю😊

Уииии, кажется, кому-то очень нравится охотиться в джунглях из туалетной бумаги😻

Критики же обругали авторов видео за бездумную трату денег и бумаги.

Бездумно потратили кучу денег. Лучше бы отдали всю эту бумагу на переработку.

Какая трата бумаги. Но усилия по декорации комнаты впечатляют.

Вы потратили деньги и сделали всё это только ради видео? Пусик счастлив, а вот Мать-природа — нет😢

А вы за бумажное царство для котика или против? И на что вы готовы, чтобы развлечь своего питомца?