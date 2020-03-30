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Москвичей призвали реже ходить в поликлиники

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© Facebook

© Facebook

Жителям столицы нужно сократить количество посещений городских поликлиник. Большинство вопросов теперь можно решить, не выходя из дома, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

«Мы бы попросили всех горожан по возможности максимально отложить все визиты в поликлинику. Мы очень сильно усиливаем надомную службу», — сказала она.

При этом москвичи, которым положены бесплатные лекарства из-за хронических заболеваний, смогут получить рецепты на шесть месяцев и тут же забрать свои препараты.

«На сегодняшний день лекарства хроническим больным, которые они обязаны принимать, выписываем на полгода и сразу же выдаем», — заявила заместитель градоначальника.

Ракова отметила, что обращаться в поликлинику необходимо в «экстренных ситуациях».

Чиновница подчеркнула, что ужесточение карантинных мер, введенное ранее указом Сергея Собянина, существенно улучшило ситуацию с самоизоляцией в Москве.

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