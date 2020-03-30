Москвичей призвали реже ходить в поликлиники
- 30 марта 2020, 23:50
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Жителям столицы нужно сократить количество посещений городских поликлиник. Большинство вопросов теперь можно решить, не выходя из дома, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
«Мы бы попросили всех горожан по возможности максимально отложить все визиты в поликлинику. Мы очень сильно усиливаем надомную службу», — сказала она.
При этом москвичи, которым положены бесплатные лекарства из-за хронических заболеваний, смогут получить рецепты на шесть месяцев и тут же забрать свои препараты.
«На сегодняшний день лекарства хроническим больным, которые они обязаны принимать, выписываем на полгода и сразу же выдаем», — заявила заместитель градоначальника.
Ракова отметила, что обращаться в поликлинику необходимо в «экстренных ситуациях».
Чиновница подчеркнула, что ужесточение карантинных мер, введенное ранее указом Сергея Собянина, существенно улучшило ситуацию с самоизоляцией в Москве.
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