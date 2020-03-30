Уголовное дело о нарушении режима самоизоляции возбудили в Брянской области

Двое жителей Брянска нарушили режим самоизоляции и заразили COVID-19 еще четырех людей, совместно проживавших с ними. В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно- эпидемиологических правил». Об этом сообщил региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Мать и сын по возвращении из Испании попали в Брянскую областную инфекционную больницу, где у них было выявлено наличие COVID-19. Сейчас ожидается подтверждение результатов первого анализа.

«Им было выдано официальное предупреждение о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер в связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции. Однако они не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области о том, что проживают с двумя родственниками», — сказано в сообщении оперативного штаба.

По последним данным, в России отмечено 1836 случаев заражения COVID-19. Из них 1226 человек заболели в Москве. Зафиксировано девять летальных исходов.

В столице и Подмосковье с 30 марта введен режим самоизоляции. Сроки его окончания пока не определены.